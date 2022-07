Erich Gysling zum Ukraine-Krieg – «Der Westen glaubt, er stehe für gute Werte. Vielerorts sieht man das ganz anders» Erich Gysling analysiert seit Jahrzehnten die Weltpolitik. Er erklärt, weshalb sich ein Grossteil der Staaten nicht an den Sanktionen gegen Russland beteiligt. Und weshalb wir uns mit Putin abfinden müssen. Rico Bandle

«Man sieht jetzt deutlich: Kein Oligarch hat in diesem Krieg Einfluss auf Putin»: Auslandjournalist und Autor Erich Gysling. Foto: Urs Jaudas

Kaum jemand beschäftigte sich in den letzten Jahrzehnten dermassen intensiv mit Osteuropa und dem Nahen Osten. Immer wieder hielt sich Journalist Erich Gysling monatelang in den entsprechenden Ländern auf, er spricht zwölf Sprachen, darunter Russisch, Arabisch und Farsi. Eine solche Situation der Unsicherheit wie jetzt habe er aber noch nie erlebt, sagt er, «nicht einmal in den düstersten Zeiten des Kalten Krieges».