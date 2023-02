Erst 7 Einsätze in dieser Saison – Der Weltenbummler ist zurück – doch wie gut ist Karhunen? Vor zwei Jahren führte er den SCB ins Playoff. Nun soll Torhüter Tomi Karhunen eine andere Rolle einnehmen. Und: Sven Bärtschi steht gegen Ambri wieder im Aufgebot. Angelo Rocchinotti

Tomi Karhunen wurde vom SCB für den Rest der Saison verpflichtet. Als Absicherung, wie es heisst. Philip Wüthrich soll die Nummer 1 bleiben. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Eigentlich könnte sich Tomi Karhunen den Aufwand sparen, seine Torhütermasken designen zu lassen. Während seiner ersten Saison in Bern stand er mit dem Helm der Lahti Pelicans im Tor. In Deutschland sah man ihn mit dem SCB-Emblem auf dem Kopf. Und am Montag im Training in der Postfinance-Arena stimmen zwar die Farben – Schwarz, Gelb und Rot –, doch das Logo des schwedischen Clubs Brynäs hat mit jenem des SCB nun wirklich nicht viel gemein.