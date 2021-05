Spiez/Sigriswil: Lockerungen – Der Weg zurück zur Normalität Auch für die Gastronomie am Thunersee kehrte am Montag ein grosses Stück Normalität zurück. Ein Augenschein in Spiez und in Sigriswil. Godi Huber

Bereit für die Gäste in der Brasserie 66 am Bahnhof Spiez: Pächter Franz Terkl und Mitarbeiterin Christine Amacher. Foto: Godi Huber

Die Felchen vom Thunersee lagern im Kühlraum, die Spargeln müssen noch gerüstet werden. Franz Terkl freute sich am Montagmorgen auf den Mittag. Zum ersten Mal seit fünf Monaten darf der Pächter der Brasserie 66 in Spiez wieder im Innern seines Lokals Gäste empfangen, an Vierertischen, mit Abstand und mit Schutzkonzept, wie das in Zeiten der Pandemie sein muss.

In Spiez klingelt das Telefon

Das Telefon klingelt, eine Reservation geht ein. Der Wirt der Brasserie 66 beim Bahnhof Spiez ist überzeugt, dass weitere folgen werden. Dass der Bundesrat die Öffnung beschlossen habe, sei ein deutliches Signal und ein wichtiger Schritt für sein Lokal. Schon die Öffnung der Terrasse habe einiges gebracht, auch wenn das Wetter im Mai oft garstig gewesen sei. Doch jetzt könne er zu den früheren Öffnungszeiten zurückkehren, und er sei nicht mehr abhängig vom Wetter.