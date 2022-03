Der Weg zum ikonischen Foto Das Haus der Fotografie in Olten zeigt 70 Kontaktabzüge von Filmen, aus denen ikonische Bilder ausgewählt wurden. Christoph Heim Rebecca Pfisterer Bildredaktion

Ernesto «Che» Guevara während eines Interviews in seinem Büro 1963 in Havanna. ©Rene Burri / Magnum Photos

Auch wenn uns viele ikonisch gewordene Fotografien einmalig erscheinen, sind sie das Ergebnis eines knallharten Auswahlprozesses. Der Schweizer Fotograf René Burri (1933–2014) etwa hat sein weltberühmtes Bild des kubanischen Revolutionärs Che Guevara (1928–1967) aus einer ganzen Bilderserie ausgewählt.

Rot umrandet die Favoriten auf dem Kontaktbogen mit weiteren Bildern der Serie. ©Rene Burri / Magnum Photos

Auf dem hier reproduzierten Kontaktbogen ist die gesamte Ausbeute von Burris Interviewtermin bei dem damals 35 Jahre alten Industrieminister zu sehen. Er traf ihn 1963 in Havanna, kurz nach der Kubakrise, welche die Welt beinahe in einen Atomkrieg stürzte. Zu sehen ist unter anderem ein nachdenklicher, müder, aber auch lachender und verschmitzter Che Guevara. Auf einigen Bildern zündet er seine Zigarre an. Burri selbst hat mit einem Rotstift die drei für ihn herausragenden Fotos markiert und schliesslich einen selbstbewussten, auf die Welt herabschauenden, geradezu triumphierenden «Comandante» gewählt, der seine Zigarre nicht eigentlich schmaucht, sondern als eine Art Statussymbol im Mund trägt.

New Brighton, England. Aus «The Last Resort». 1983-85. ©Martin Parr / Magnum Photos

Gelb gekennzeichnet die Auswahl auf dem Kontaktbogen mit weiteren Bildern der Serie. ©Martin Parr / Magnum Photos

Kontaktbögen oder -abzüge sind das Produkt eines Entwicklungsprozesses, bei dem Zelluloidfilm durch den direkten physischen Kontakt und entsprechende Belichtung auf ein Trägermaterial kopiert wird. Sie stehen nun im Mittelpunkt einer Ausstellung mit dem Titel «Magnum Photo Sheets», die im Haus der Fotografie in Olten zu sehen ist. Die Agentur Magnum Photos, die 1947 von Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, David «Chim» Seymour und George Rodger in New York gegründet wurde, verfügt über unzählige Kontaktbögen, von denen nun siebzig im Haus der Fotografie in Olten ausgestellt werden – jeweils mit dem zur Ikone gewordenen grossformatigen Bild. Es ist eine hochinteressante Schau, die berühmten Fotografinnen und Fotografen über die Schultern schaut und zeigt, wie wirkmächtige Bilder entstehen.

Eine Gruppe junger Menschen während ihrer Mittagspause in Brooklyn am 1. September 2001, dem Tag der Anschläge auf das World Trade Center. ©Thomas Hoepker / Magnum Photos

Thomas Hoepkers Bilder des 11. Septembers.

©Thomas Hoepker / Magnum Photos

D-Day: US-Truppen während der Landung am Omaha Beach am 6. Juni 1944. ©Robert Capa © International C

Der dazugehörige Kontaktbogen. ©Robert Capa © International C

Ein Lama am Times Square, 1957. ©Inge Morath / Magnum Photos

Welches Bild hätten Sie gewählt? ©Inge Morath / Magnum Photos

Zazou, der Eiffelturm-Maler, 1953. ©Marc Riboud / Fonds Marc Ribou

Auf dem Kontaktbogen ist die ganze Serie zu sehen. ©Marc Riboud / Fonds Marc Ribou

Die Ausstellung «Magnum Photo Sheets» ist bis 22. Mai im Haus der Fotografie in Olten zu sehen.

