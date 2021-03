Altes Brauchtum neu aufgelegt – Der Wedelemacher von Iseltwald Hans Rudolf Lüthi macht aus Ästen Wedele. Eine Emmentaler Traditionsarbeit, die ihm Freude macht. Anne-Marie Günter

Werner Zurbuchen, Miguel Nuno und Hans Rudolf Lüthi (v. l.) haben «gstudnet», und Lüthi macht aus den grösseren Ästen auf einem entsprechenden Holzgerät Wedele. Foto: Anne-Marie Günter

Wedele, Welle, Staude, Burdeli, Bürdeli, Büscheli: Was auf Hochdeutsch Reisigbündel heisst, hat im alemannischen Raum verschiedene Namen. Für Hans Rudolf Lüthi, der seit Jahren in Iseltwald daheim ist, heissen sie Wedele, so, wie sie im Emmental, wo er aufgewachsen ist, genannt werden. In Iseltwald heissen sie, so sagt Lüthi während seiner Arbeit am Rand eines kleinen Walds im Dorfteil Sengg, wohl eher Burdeli.

«Früher hat man fast alles Holz aus dem Wald verwendet.» Wedelemacher Lüthi

Die Iseltwalder waren einst nicht als Wedelemacher, sondern als Harzer bekannt: Sie ritzten Fichten an und gewannen so Harz, das als Brennmaterial, für Klebstoffe, in der Medizin oder bei der Papierherstellung verwendet wurde. Lüthi hat für die Herstellung der Wedele ein spezielles Arbeitsgerät. Es ist der Nachbau eines traditionellen Wedelebocks aus dem Emmental. Er ist einfach, aber erleichtert den Arbeitsprozess.