Königstransfer Kastriot Imeri – Der Wechsel zu YB ist für seine Mutter «ein guter Kompromiss» Die Verpflichtung des Genfers war für die Young Boys ein Coup. Doch die Anfänge in Bern

gestalten sich für den 22-Jährigen schwieriger als erwartet. Fabian Sangines

Erlebt bei YB einen schwierigen Start: Königstransfer Kastriot Imeri. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Einen muss er noch. Während Mitspieler wie Cedric Itten oder Vincent Sierro Penaltys schiessen dürfen, macht Kastriot Imeri noch ein paar Läufe. Am Montagmorgen gehört der Genfer zu den Fussballern, die Tags zuvor gegen den FCZ nicht oder nur ganz kurz zum Einsatz gekommen sind und deshalb eine Extra-Trainingseinheit absolvieren. Dabei wartete dieses triste 0:0 gegen den Meister und aktuellen Tabellenletzten nur auf die Kreativität, auf diese magischen Momente, weswegen die Young Boys rund 3 Millionen Franken für Imeri an Servette überwiesen. Doch zwei Monate nach seinem Transfer läuft es noch nicht so, wie sich das Club und Spieler vorgestellt haben.