Versorgung in der Region – Der Wasserpreis in Thun sinkt Die Integration der Primäranlagen in die Wasserversorgung Region Thun AG hat erste Folgen. Der Wasserpreis in Thun sinkt um fünf Prozent. Franziska Streun

Die Integration der Primäranlagen in der Region haben zur Folge, dass die Wasserpreise in der Stadt Thun ab 2023 um fünf Prozent sinken. Foto: Edipress

Während des laufenden Jahres haben die Energie Thun AG, die Netzulg AG, die Gemeinde Heimberg und die Wasserversorgung Gemeindeverband Blattenheid mit ihren zuständigen Organen der Integration der Primäranlagen in die Waret AG zugestimmt. Dazu gehören sämtliche Anlagen der Wasserversorgungen für die Förderung, die Speicherung, die Aufbereitung und den Transport von Trink- und Brauchwasser in die öffentlichen Versorgungsnetze. Ab dort übernimmt laut Medienmitteilung die Energie Thun AG die Verteilung an ihre Kundinnen und Kunden.