Forstrevier Rüschegg-Nord – Der Wald des nächsten Jahrhunderts Der Klimawandel setzt den Bäumen zu. Ein Forschungsprojekt will herausfinden, welche Baumarten in Zukunft an welchen Orten gedeihen. Eine der Testflächen soll in Rüschegg entstehen. Fabio Peter

Zwei Wochen hat das Team von Förster Peter Piller gebraucht, um das Gebiet im Hintergrund für die Testpflanzungen vorzubereiten. Foto: Raphael Moser

Für das letzte holprige Wegstück steigen wir in den SUV von Peter Piller, seit 13 Jahren Leiter des Forstkommunalbetriebs Rüschegg. Kurz darauf erreichen wir die Flur Hirschböden. Vor zwei Jahren hatte das Sturmtief Burglind hier zahlreiche Fichten umgeworfen. Die Schäden an den jungen Weisstannen stammen hingegen von den Hirschen, erklärt Piller.

Was normalerweise ein Ärgernis ist, kommt für einmal gelegen: Auf dieser Lichtung soll nämlich eine der 57 schweizweiten Testpflanzungen entstehen, um herauszufinden, welche Bäume in Zukunft an welchen Orten gut wachsen. Am Ende dieses Jahrhunderts dürften es in der Region andere sein als jetzt.