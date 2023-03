Glosse über anschwellendes Mobiliar – Der wahre Grund für die Wohnungsnot Überall diese Quadratmeter-Bolzerei. Warum nur brauchen Menschen so viel Platz? Und wie wird das enden? Unsere Autorin hat eine Vorahnung. Regula Fuchs

Auch Stühle können zum Gigantismus tendieren. Foto: Archiv

0,5 Prozent. Das ist die Ziffer, die all jenen Angst einjagt, die eine Wohnung suchen. So niedrig ist die Leerstandsquote in der Stadt Bern, von Zürich ganz zu schweigen. Es bahnt sich eine Wohnungsnot an, und das nicht nur, weil wir immer mehr sind, sondern weil pro Logis auch immer mehr Quadratmeter verbraucht werden. Wie es dazu kam? Ein Blick in die Fernsehgeschichte verräts.