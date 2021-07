Wanderweg in Steffisburg – Der Waggelisteg ist bis auf weiteres gesperrt Weil die Tragseile der Brücke beschädigt sind, darf der Steg über die Zulg vorderhand nicht betreten werden. Ein Experte soll die Lage beurteilen. Janine Zürcher

Der Waggelisteg in Steffisburg führt über die Zulg. Foto: PD/Ramon Lehmann

Der Waggelisteg darf zurzeit nicht betreten werden. Das schreibt die Gemeinde Steffisburg am Freitag in einer Mitteilung. «Der Steg wird regelmässig kontrolliert», sagt Mark van Egmond, stellvertretender Leiter der Abteilung Tiefbau/Umwelt bei der Gemeinde Steffisburg, auf Anfrage. Bei der Inspektion des 1985 durch den Zivilschutz Steffisburg und Fahrni erstellten Waggelistegs seien nun an den Tragseilen schadhafte Stellen und Rost festgestellt worden.

Nach Rücksprache mit dem Statiker hat die Gemeinde entschieden, den Waggelisteg bis auf weiteres zu sperren. Die Tragkonstruktion wird in den kommenden Tagen durch Fachexperten beurteilt und das weitere Vorgehen festgelegt. «Wie lange die Sperrung dauern wird, hängt vom Urteil des Experten ab», so van Egmond. Der Zeitpunkt sei ungünstig, da aktuell viele Wanderer den Weg nutzen möchten. «Entsprechende Umleitungen sind aber signalisiert.»