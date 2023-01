Blind durch Bern – Der Waffelstand ist ihr Wegweiser Jolanda Gehri ist seit ihrer Geburt blind. Im Kopf hat sie sich ihr eigenes Bern kreiert. Es besteht aus Gerüchen und Geräuschen. Simone Klemenz

Der Zytglogge ist für sie ein wichtiger Ausgangspunkt: Jolanda Gehri und ihre Hündin Ezra. Foto: Nicole Philipp

Jolanda Gehri hat die Stadt Bern noch nie gesehen. Obwohl sie oft hierherkommt. Sie ist blind geboren. Weil ihre Mutter während der Schwangerschaft an Röteln litt. Gehri hat ihren Sehsinn ganz verloren. Sie kann keine Farben sehen, dunkel nicht von hell unterscheiden. In ihrer Welt ist es nicht finster. Sie sieht ganz einfach nichts. Wie lässt sich ein Nichts beschreiben? Jolanda Gehri sagt es so: «Als würde man mit dem Rücken gegen eine Wandtafel stehen. In diesem Moment kann man die Tafel nicht sehen.»