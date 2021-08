YB in der Champions League – Der Vorverkauf startet am 3. September Ab nächsten Freitag sind Tickets für die YB-Heimspiele in der Champions League erhältlich – zuerst nur für Abonnenten und nur im Paket für alle drei Spiele.

Am 24. August qualifiziert sich YB in Budapest bei Ferencváros für die Champions League (Archiv). Foto: Laszlo Szirtesi/Getty Images

Villarreal, Manchester United und Atalanta Bergamo heissen die Gegner der Berner Young Boys in der Gruppenphase der Champions League. Am 14. oder 15. September geht es los, am Freitag hat der Club die Details für den Vorverkauf für die Heimspiele kommuniziert: Er startet am 3. September um 8 Uhr.

Die Saisonabos sind für die Champions League nicht gültig, Tickets werden in vier Verkaufsphasen angeboten. Ein Spiel kostet je nach Kategorie zwischen 50 und 350 Franken.

Vom 3. September bis 8. September können Besitzerinnen und Besitzer eines Saisonabonnements sowie Fördermitglieder vorerst Packages für alle drei Heimspiele erwerben – jeweils ein Ticket pro Abo.

Am 8. September ab Mittag haben Fördermitglieder, Abonnentinnen und Abonnenten die Möglichkeit, je maximal zwei zusätzliche Packages zu kaufen.

Sind bis dahin noch nicht alles Tickets weg, startet einen Tag später der öffentliche Verkauf, ebenfalls um 12 Uhr. Dabei gibt es maximal zwei Packages pro Person.

Tickets für die einzelnen Spiele gibt es dann ab dem Mittag am 10. September, auch hier maximal zwei Stück pro Spiel und Person. Auch diese vierte Verkaufsphase gibt es nur, wenn nach den Package-Verkäufen noch Tickets übrig sind.

Club zeigt sich optimistisch

Die Spiele dürften voraussichtlich gut besucht werden, wie Stefan Stauffiger von der Medienstelle des Clubs am Donnerstag sagte: Ein Blick in die Vergangenheit zeige zwar, dass Champions League-Spiele in der Qualifikation nur selten vor vollem Stadion ausgetragen würden. Doch für die Gruppenphasen werden die Fans wohl weniger zögern.

Ob für die Spiele wieder Gästefans zugelassen werden, steht noch nicht fest. Falls ja, müssen die Tickets für den Gästesektor über die Gast-Clubs gekauft werden. YB will in diesem Falle noch über das Vorgehen bei Auswärtsspielen informieren. Alle übrigen Tickets sind im YB-Onlineshop erhältlich. Details zu den einzelnen Packages gibt es auf der YB-Website.

pd/ske

Fehler gefunden?Jetzt melden.