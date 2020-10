Berner Gemeinderatskandidat – Der Vielgescholtene vertraut auf seinen Weg Erfolgreicher Wohnbauminister, kritisierter Finanzdirektor: Michael Aebersold hat eine intensive Legislatur hinter sich – und muss um die zweite bangen. Christoph Hämmann

Michael Aebersold im Stöckacker Süd: Die städtische Siedlung dient als Vorbild für viele weitere Bauprojekte. Foto: Nicole Philipp

Stöckacker Süd ist für die Finanzdirektion der Stadt Bern ein Quell der Freude: Hier gelang es, eine Volksmehrheit für den Abriss einer Siedlung zu gewinnen, hier bewies man, dass die Stadt selber bauen kann, hier durfte Finanzdirektor Michael Aebersold (SP) kürzlich eine Auszeichnung für Berns erstes 2000-Watt-Areal entgegennehmen.

2017, in Aebersolds erstem Amtsjahr als Chef der städtischen Direktion für Finanzen, Personal und Informatik, bezogen die Mieterinnen und Mieter im Stöckacker Süd ihre Wohnungen. Aebersold wählte für den Fototermin also nicht im engeren Sinn einen Ort, an dem er in der nächsten Legislatur Akzente setzen möchte. Vielmehr soll dieser als Vorbild für viele weitere Bauprojekte dienen, die Aebersold in Zukunft realisieren will.