Schnee und Wetter im Oberland – Der viele Schnee und Regen sind ein Segen Die Schneetiefe in höheren Lagen hat mittlerweile durchschnittliche Werte erreicht. Das ist gut für die Natur und die Gletscher. Hans Peter Roth

Blick auf die verschneite Baustelle für die Ersatzstaumauer Spitallamm an der Grimsel. Foto: PD/David Birri, KWO

Er kam spät, aber er kam. Der Schnee. Zu einem Zeitpunkt, wo man ihn nicht mehr unbedingt ersehnt, nach einem rekordschneearmen Winter. So sind die Arbeitskräfte auf der gewaltigen Spitallamm-Baustelle an der Grimsel zurzeit vor allem mit Schneeräumen beschäftigt. Dabei wären aktuell Mörtelinjektionen in die Fugen zwischen riesigen Betonblöcken angesagt. Diese stehen bereits als Teil der Ersatzstaumauer, mit welcher die Kraftwerke Oberhasli (KWO) AG bis 2025 die bestehende Staumauer des Grimselsees ersetzt.