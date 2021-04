Bei der Thuner Stadtmauer – Der Viehmarktplatz soll umgenutzt werden Die Stadt will den Viehmarktplatz umzonen, um ihn zu attraktivieren und «vielfältig nutzbar» zu machen. Interessierte können sich ab sofort für eine temporäre Nutzung bewerben. Gabriel Berger UPDATE FOLGT

Anlässlich der Aktion «Z Thun louft öppis» fanden im vergangenen Sommer mehrere kleinere Veranstaltungen auf dem Viehmarktplatz statt. Zudem war der Platz den Sommer hindurch als grüne «Insel in der Stadt» angelegt. Foto: Patric Spahni

Seit Jahren steht der Viehmarktplatz beim Berntor in Thun immer mal wieder in den Schlagzeilen. Regelmässig wird dabei von verschiedener Seite her die Kritik geäussert, dass der Platz falsch oder ungenügend genutzt werde. Auch die Stadt Thun selbst zeigt sich mit dem Status quo nicht zufrieden: «Die heutige Gestaltung wird der besonderen Lage entlang der historischen Stadtmauer nicht genügend gerecht», schreibt die Stadt in einer Medienmitteilung vom Donnerstag.

Nachdem die Fläche bereits als Halteplatz für Reisecars, Stätte für eine Kunstinstallation, Standort eines mobilen Pumptracks oder als Baustelleninstallationsplatz diente, gelangte die Interessengemeinschaft (IG) Unterstadt vor bald zwei Jahren mit der Idee eines attraktiven, lebendigen Stadtgartens an den Gemeinderat – und gab so den Anstoss zu einer Umgestaltung des Platzes. Im vergangenen Sommer belebte ausserdem Künstler Martin Lüthi alias Heinrich Gartentor die Fläche als temporäre Blumenwiese «Insel in der Stadt».

«Wir möchten den Bedürfnissen der Bevölkerung nachkommen und den Platz attraktiver gestalten.» Raphael Lanz (SVP), Thuner Stadtpräsident

Während der Sommerferien 2020 fanden auf dem Viehmarktplatz im Übrigen mehrere Anlässe aus der Reihe «Z Thun louft öppis» auf dem Viehmarktplatz statt. Die Bevölkerung habe die «grüne Oase» geschätzt und sie mit vielen positiven Rückmeldungen gewürdigt, schreibt die Stadt . «Wir möchten den Bedürfnissen der Bevölkerung nachkommen und den Platz attraktiver gestalten», wird Stadtpräsident Raphael Lanz (SVP) zitiert.

Aktuell nur temporäre Nutzung möglich

Hauptproblem hinsichtlich einer Umnutzung ist, dass der Viehmarktplatz heute als Verkehrsfläche gilt und ausserhalb der Bauzone liegt. «Kurzfristig und ohne entsprechendes Baubewilligungsverfahren ist deshalb nur eine temporäre Platzgestaltung möglich», hält die Stadt fest. Um mittelfristig eine «definitive und angepasste Gestaltung» möglich zu machen, werde der Platz nun aber im Rahmen der Ortsplanungsrevision der Zone für Planungspflicht (ZPP) Berntorgasse zugeordnet. Sie erstreckt sich derzeit noch über die beiden Häuserzeilen entlang der namensgebenden Gasse und ist für Wohnen, Arbeiten und öffentliche Nutzungen im Venner-Zyro-Turm ausgeschieden.

Da das Gebiet in einer «ortsbildlich sensiblen Umgebung» liegt, beabsichtigt die Stadt, nach der erfolgten Umzonung ab 2022 ein qualitätssicherndes Verfahren anzustossen, «um Fragen zur Art und Weise der Gestaltung, der Kulisse und zum Betrieb zu klären», heisst es.

Interessierte können sich ab sofort melden

Die Zeit bis zur definitiven Umgestaltung will die Stadt Thun nutzen und «mit vielfältigen Nutzungen wichtige Erfahrungen für die Zukunft sammeln». Interessierte mit kreativen Ideen aus den Themenbereichen Kultur, Sport, Event oder Gastronomie, die den Viehmarktplatz jeweils bis maximal drei Monaten bespielen möchten, können sich ab sofort bei der Stadt anmelden (vgl. Hinweis am Textende). Die Koordination übernimmt dabei das städtische Büro für Veranstaltungen.

IG Unterstadt steht hinter dem Vorgehen

Das weitere Vorgehen bei der Umgestaltung des Viehmarktplatzes erarbeitete die Stadt zusammen mit der IG Unterstadt. Deren Stadtgarten-Projekt steht seit dem Spätsommer 2019 offiziell still. Die IG habe sich aber intern weitere Gedanken dazu gemacht, schreibt die Stadt. Für sie stehe die attraktive Umgestaltung des Platzes im Vordergrund. «Sie unterstützt die Idee der temporären Nutzungen, erhebt dabei jedoch keinen Anspruch darauf, diese temporäre Nutzung selbst zu übernehmen», hält die Stadt fest. Vielmehr solle diese Möglichkeit allen mit guten und tragfähigen Ideen offenstehen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.