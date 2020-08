«Anzeiger Oberaargau» – Der Verwaltungsrat ist unzufrieden Das oberste Gremium des «Anzeigers Oberaargau» äussert sich negativ zur Änderung des Gemeindegesetzes. Dieses sieht vor, die Anzeiger künftig auch elektronisch erscheinen zu lassen.

Geschäftsführer Peter Dürrenmatt (links) und Verwaltungsratspräsident Daniel Ott vom «Anzeiger Oberaargau» sind mit der Vorlage zur Digitalisierung des Anzeigers gar nicht einverstanden. Foto: Thomas Peter

Kürzlich lud der «Anzeiger Oberaargau» seine Aktionärsgemeinden zu einer Informationsveranstaltung ein. Orientiert wurden diese über die geplante Änderung des Gemeindegesetzes, das den Gemeinden in Zukunft die Bekanntmachung sämtlicher amtlicher Mitteilungen in elektronischer Form («eAnzeiger») ermöglichen soll. Die Vernehmlassung des Gesetzes läuft bis am 31. August.