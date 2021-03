Gemeinde Saanen – Der Verwaltungsdirektor tritt ab Thomas Bollmann wird die Gemeindeverwaltung und das Saanenland auf Ende August 2021 verlassen. Die Suche nach einem Nachfolger ist angelaufen. pd

Der abtretende Verwaltungsdirektor Thomas Bollmann (rechts), hier mit Gemeindepräsident Toni von Grünigen. Foto: Archiv BO/Hans Kopp

Vor einem Jahr trat Thomas Bollmann die Nachfolge von Armando Chissalé als Verwaltungsdirektor der Gemeinde Saanen an, nachdem er über fünf Jahre als Fachleiter Polizei tätig gewesen war. Nun geht aus einer Mitteilung hervor, dass er seine Anstellung bei der Gemeinde Saanen per Ende August aufgeben wird. «Sein Beruf sowie Land und Leute sind Thomas Bollmann mittlerweile ans Herz gewachsen. Dennoch lässt sich seine private Zukunft nicht mit dem Verbleib in Saanen vereinbaren, weshalb er in die Zentralschweiz zurückkehren wird», steht in der Mitteilung des Gemeinderates. Dieser nehme Bollmanns Kündigung «mit grossem Bedauern zur Kenntnis und dankt ihm bereits heute für die erfolgreiche und schöne gemeinsame Zeit». Die Arbeiten für die Nachfolgeregelung sind bereits im Gang.

Thomas Bollmann habe die Geschicke der Verwaltung mit grossem Erfolg gelenkt. «Er hat stets ein offenes Ohr für Bevölkerung und Gäste, und sein Verhandlungsgeschick führt immer wieder zu ausgewogenen Lösungen.» Neben dem Courant normal als Verwaltungschef und Berater des Gemeinderats begleite er zahlreiche Projekte mit strategischem Charakter. «Schliesslich führt er den Gemeindebetrieb bisher gut durch die Corona-Krise.»