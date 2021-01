Nach Brandstiftung – «Der Verursacher muss ‹blächä›» 112’745 Franken kostete der Wiederaufbau des 2019 von Jugendlichen mutwillig angezündeten Spiezer Schattenbades. Einer wird zur Kasse gebeten. Jürg Spielmann

Ein trauriges Bild: Das historische Schattenbad am Strandweg Spiez-Faulensee wurde beim Brandanschlag vom 22. Oktober 2019 zu einem grossen Teil zerstört. Foto: Jürg Spielmann

Mitgegangen ist mitgehangen. Die altbekannte Redensart bedeutet, dass Personen, die bei einer Tat dabei oder in der Nähe waren, auch dafür geradestehen müssen, obwohl sie nicht unbedingt direkt bei dieser mitgewirkt haben. Beim Vorfall, der sich am 22. Oktober 2019 am Strandweg zwischen Spiez und Faulensee ereignet hat, trifft das eingangs Genannte nicht zu.

«Uns ist wichtig, dass der Verursacher für den monetären Schaden aufkommt und nicht der Steuerzahler.» Ursula Zybach, Gemeinderätin Spiez

Denn zwei der drei damals von der Polizei vor Ort geschnappten Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 17 Jahren wurden vom Jugendgericht freigesprochen. Das bestätigt die Spiezer Gemeinderätin Ursula Zybach (SP). Sie wurde informiert, dass zwei Jugendliche keine Handlungen vorgenommen haben sollen und freigesprochen wurden. Sie sagt: «Nur einer hat das Schattenbad angezündet und wurde schuldig gesprochen.»