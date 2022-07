Nobelpreisträger über Erinnerungen – Der Versuch, das Vergangene zu bewahren, ist heilig Der Literaturnobel­preis­träger Orhan Pamuk betrachtet Bilder der grossen Fotografin Dayanita Singh und fragt sich: Wieso erinnert mich die Szene einer indischen Amts­stube an meine eigene Kindheit? Orhan Pamuk (Das Magazin)

Dokumentiert, geschnürt und gestapelt: Warum finden wir diese staubigen, farblosen Ordner auf den Fotografien von Dayanita Singh so «schön»? Bild: Dayanita Singh

Mit ihrer Arbeit war ich schon lang vertraut, doch wirklich kennen gelernt habe ich Dayanita Singh 2011 in Indien. Im Atelier des Anwesens, das sie «mein Dorf in Goa» nannte – eine Fahrstunde von dem Haus entfernt, das ich damals im Januar und Februar angemietet hatte, um dort zu schreiben –, zeigte sie mir bei unserer ersten Begegnung bedächtig ihre Fotografien. Sie stand da noch am Anfang jenes Projekts, das sie ihre «Archivarbeit» nannte.