Fragezeichen am Bahnhof Bern – Der verschwundene Skandal-Schriftzug Pendlerinnen und Pendler stutzen neuerdings bei der Einfahrt in den Bahnhof Bern: Der Wackelzug-Erbauer Bombardier macht keine Werbung mehr in eigener Sache. Stephan Künzi

Vertrautes Bild: Bis vor kurzem wurden die Reisenden am Bahnhof Bern von Bombardier begrüsst. Foto: Denis Balibouse (Reuters)

Und plötzlich klaffte da eine Lücke. Jahrelang hatten die SBB die Reisenden am Eingang zum Bahnhof Bern mit einer grossen Werbeanschrift empfangen. Bombardier war hier in blauen Grossbuchstaben auf grauer Betonwand zu lesen. Doch von einem Tag auf den andern, aufmerksamen Pendlerinnen und Pendlern ist es sofort aufgefallen, fehlt die vertraute Begrüssungsformel. B-O-M-B-A-R-D-I-E-R.

Da klingelt es bei vielen, oder? Genau. Bombardier ist der Name eines Herstellers von Zügen und bis Anfang Jahr Teil des gleichnamigen Mutterkonzerns in Kanada. In die Schlagzeilen geriet er hierzulande wegen des Skandals um die neuen Doppelstöcker, die dereinst zum Rückgrat im Fernverkehr der SBB werden sollen. Als die ersten Kompositionen Anfang 2018 in Betrieb gingen, war das nicht nur bereits fünf Jahre später als ursprünglich geplant. Nein, die Probleme begannen erst richtig. B-O-M-B-A-R-D-I-E-R.