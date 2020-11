Vision zum Thuner Bahnhof (3) – Der verschobene Busparkplatz von Daniel Lüthy Die Bushaltestellen sollten auf den heutigen Parkplatz zwischen Bahnhof und Rosenau verlegt werden, sagt Architekt Daniel Lüthy. Seine Ideen gehen aber noch viel weiter. Michael Gurtner

Originalmodell von Daniel Lüthy: Die Bushaltestellen würde er in Gleisnähe verschieben – im Bild links des Bahnhofgebäudes. Foto: PD

Auch der in Spiez wohnhafte Architekt Daniel Lüthy ist mit seinen Visionen für den Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Thun in der Kyburgstadt kein Unbekannter – so stellte er seine Ideen im Oktober am Bürgerlabor der FDP vor (wir berichteten). Die Lösung der Probleme rund um den Bahnhof sei einfach, hält der 60-Jährige fest: «Da ist ein riesiger, schlecht genutzter Parkplatz» – nämlich derjenige neben den Gleisen zwischen Bahnhof und Rosenau. Dort könnten künftig die Busse halten, mit kurzen Wegen zu Gleisen und Ländte. «Und aus dem Bahnhofplatz wird endlich ein Platz mit Aufenthaltsqualität.»