Rammstein in der Schweiz – Der Veranstalter schweigt noch immer Sänger Till Lindemann soll Frauen systematisch für Sex rekrutiert haben. In zwei Wochen tritt die Band in Bern auf. Die Branche schweigt. Martin Burkhalter Ane Hebeisen

In der ersten Reihe: Fans am Rammstein-Konzert im Berner Wankdorfstadion 2019. Foto: Raphael Moser

Die kruden Fakten zuerst: Die beiden Rammstein-Konzerte in Bern am Samstag, 17., und Sonntag, 18. Juni, werden – Stand heute – stattfinden. Massenhafte Ticketrückgaben oder -weiterverkäufe sind nicht zu verzeichnen. Auf der Plattform Fansale gibt es zurzeit noch 35 Tickets für Samstag und 199 für Sonntag, was angesichts der Grösse der Veranstaltung im erwartbaren Rahmen liegt. Demonstrationen gegen die Rammstein-Auftritte sind bislang keine angekündigt.