Das Erfolgsmodell Mühle Hunziken – Der Veranstalter, der kein Geld mehr will Es sind Meldungen, die man aus der Kulturszene eher selten vernimmt: Die Mühle Hunziken verzichtet freiwillig auf ihre Kultursubventionen. Was ist da los im Konzertlokal zu Rubigen? Ane Hebeisen

Es herrscht Glückseligkeit in der Mühle Hunziken. Ein Grund dafür ist der neue Leiter Christoph Stuber. Foto: Adrian Moser

Es ist Mittagszeit in Rubigen. Die Band des Vorabends verlässt in einem geräumigen Car den Parkplatz der Mühle Hunziken, die Musiker der nächsten sind gerade eingetroffen und wandeln durch die Stockwerke der Baulichkeit wie Kinder in einem Erlebnispark: «So etwas habe ich in all den Jahren im Business noch nie gesehen», sagt die deutsche Tourmanagerin der Gruppe Nada Surf, «und glaubt mir, ich habe schon viel gesehen.»