Verfolgen, auflauern, belästigen – Der Vater stalkt die Mutter, und die Kinder leiden mit Nach der Trennung lässt ihr Ex-Partner Caroline R. nicht in Ruhe. Dass Stalking auch die Kinder treffen kann, werde oft vernachlässigt, sagt die Fachstelle. Lea Stuber

Wenn Caroline R. allein unterwegs ist, belästigt ihr Ex-Partner sie nicht. Das ändert sich, sobald die Kinder bei ihr sind. (Symbolbild) Foto: Getty Images

Gleich in der Nähe von ihr, im selben Berner Quartier, hat auch er seine Wohnung. Die gemeinsamen Kinder wechseln hin und her, sind zwei Wochen bei ihr, dann zwei Wochen bei ihm. Denn sie, die Mutter, und er, der Vater, haben sich vor einigen Jahren getrennt, das Sorgerecht teilen sie sich.

So organisiert und reibungslos sich das anhört, so belastend ist es in Wirklichkeit. Die Mutter Caroline R. (Name geändert), gut 40 Jahre alt, sagt: «Dass meine Kinder das alles als normal empfinden, dass sie nicht realisieren, wie sorglos und glücklich sie sein könnten – das ist eine grosse Angst, die ich habe.»