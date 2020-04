Theater und Corona – «Der Vater» kommt im nächsten Jahr Die Theatergruppe Burgdorf hat entschieden: Ihr aktuelles Stück wird heuer nicht mehr aufgeführt. Cornelia Leuenberger

In diesem Jahr steht die Theatergruppe Burgdorf nicht auf der Bühne. Im Bild eine Szene aus der letztjährigen Produktion «Die Affäre Rue de Lourcine». Foto: Thomas Peter

«Wir möchten das Stück unbedingt dieses Jahr noch spielen», sagte Ruedi Schütz, Präsident der Theatergruppe Burgdorf (TGB), Anfang April dieser Zeitung. Jetzt, drei Wochen später, tönt es anders: «Das bereits für die nächste Produktion reservierte Zeitfenster im Casino-Theater Burgdorf im Februar 2021 soll für die verschobenen Vorstellungen zur Verfügung stehen.» So schreibt Schütz in einer Mail. Will heissen, auch die TGB verschiebt ihr diesjähriges Theater auf das kommende Jahr. Premiere für «Vater» von Florian Zeller hätte eigentlich vor ein paar Tagen, am 17. April, sein sollen.