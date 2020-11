Von Grünigen triumphiert – Der Vater dient als Türöffner Noel von Grünigen ist erstmals Schweizer Slalommeister geworden. Der Sohn von Michael von Grünigen hofft, dass ihm der Titel für die Karriere Schub verleiht. Peter Berger

Auf dem Weg nach oben: Noel von Grünigen, Sohn von «Mr. Riesenslalom» Mike von Grünigen. Foto: PD

Der Saisonbeginn hätte für Noel von Grünigen nicht besser verlaufen können. Auf der Diavolezza gewinnt der Schönrieder am 12. November Slalom-Gold. Das Rennen gilt als Schweizer Meisterschaft, die im Frühjahr wegen Corona in Zinal hatte abgesagt werden müssen. «Es ist schön, wenn man einen Schweizer-Meister-Titel in seiner Karriere aufzählen darf», sagt Noel von Grünigen. Er hatte 2015 und 2016 bereits in der U-21-Kategorie triumphiert.

Den Titel bei der Elite bezeichnet er nun «als eines meiner Highlights». Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Weltcupfahrer wie Ramon Zenhäusern, Daniel Yule oder Luca Aerni nicht am Start waren. «Selbst wenn die Konkurrenz nicht so gross war, muss man zuerst gewinnen. Ich hätte mich mit meiner Leistung aber nicht verstecken müssen, wenn alle am Start gewesen wären.» Die Reaktionen blieben nicht aus: Zu Hause wurde der Schönrieder mit einem Banner empfangen. «Die zahlreichen Gratulationen haben mich gefreut.»

Auf der Diavolezza hat Noel von Grünigen am Tag nach dem SM-Titel auch noch den FIS-Slalom gewonnen. Es war sein insgesamt sechster Sieg auf der dritthöchsten Stufe hinter dem Weltcup und Europacup. «Dieser Erfolg bestätigte mir, dass meine Form stimmt.» Weitere Rennen fanden bisher nicht statt. Aktuell weilt der Athlet aus dem B-Kader von Swiss-Ski mit dem Schweizer Europacup-Team im Trainingslager in Schweden. Sein Ziel ist klar: «Ich möchte im Europacup einen Top-3-Platz erreichen und damit den Sprung in den Weltcup realisieren.» Bisher kann der Techniker zwei 10. Plätze als EC-Bestresultate vorweisen. Im Weltcup durfte er bis anhin viermal antreten. Im März 2019 hatte es beim letzten Start in Kranjska Gora als 29. auch für die ersten Weltcuppunkte gereicht.

Nach zwei Titeln bei den Junioren gewann der Schönrieder erstmals SM-Gold bei der Elite. Foto: PD

Von Grünigen hofft, dass ihm der SM-Titel Schub auf dem Weg zu seinen Zielen verleiht. Zumindest ist er damit schon mal in die Fussstapfen von Vater Michael von Grünigen getreten. Dieser hatte sich die nationalen Slalom-Ehren 1996, 1997 und 2001 gesichert. Wobei der 51-jährige Mike vor allem der «Mister Riesenslalom» ist. In dieser Sparte ist er zweimal Weltmeister geworden und noch immer hinter Ingemar Stenmark, Marcel Hirscher und Ted Ligety der vierterfolgreichste Riesenslalom-Fahrer der Weltcup-Geschichte.

Der Vater spielt eine grosse Rolle

Sohn Noel profitiert viel vom Vater, empfindet dessen Meriten nicht als Belastung. «Unser Verhältnis ist sehr kollegial. Er ist oft auf der Piste noch mit dabei und hat mir zuletzt als Türöffner gedient.» Der 25-Jährige spricht dabei seine Fortschritte im mentalen Bereich an. «Ich bin lockerer und gleichzeitig abgeklärter geworden. Zuvor hatte ich meist zu viele Gedanken im Kopf. In vielen Gesprächen habe ich gelernt, mich auf das Wesentliche zu fokussieren. Dabei hat mir auch der Vater geholfen. Er weiss, worauf es ankommt, er gibt mir Kraft und spielt weiterhin eine grosse Rolle.»

Michael «Mike» von Grünigen trat 2003 zurück. Foto: Andreas Blatter

Anders als Mike setzt der Filius aber neu auf Slalom. «Der Riesenslalom war lange gleichwertig. Doch jetzt konzentriere ich mich voll auf den Slalom. In dieser Disziplin sehe ich für mich am meisten Potenzial.» Früher hat Noel von Grünigen auch Abfahrt und Super-G bestritten. «Ich mag die Speeddisziplinen immer noch sehr, bloss fehlt mir die Zeit dafür.»

Nun will er im Stangenwald reüssieren und freut sich auf die nächsten Rennen. Derzeit erfährt der Kalender immer wieder Änderungen. Auch die geplanten FIS-Rennen in Schweden wurden abgesagt. «Es ist eine Geduldsfrage.» Von Corona lässt sich der Oberländer indes nicht verrückt machen. «Als Skirennsportler ist man es gewohnt, flexibel zu sein. Das Wetter ist unberechenbar. Verschiebungen und Absagen waren deshalb schon immer Teil unseres Sports.» Wichtig sei, dass man bereit sei, wenn es zähle. Dass er das kann, hat Noel von Grünigen mit Gold an der Schweizer Meisterschaft bewiesen.