Olympia-Gold im Shorttrack – Der VAR und 16 Tausendstel lancieren Chinas Spiele Shorttrack ist bei Olympischen Winterspielen der Medaillengarant für die Gastgebernation der Spiele. Vor der Goldmedaille in der Mixed-Staffel war das Team eigentlich schon ausgeschieden. Marco Keller aus Peking

Sie sind die ersten chinesischen Helden von Beijing 2022: Die Mitglieder der Mixed-Staffel bei der Ehrenrunde. Foto: David J. Philip (Keystone)

Der Stadion-DJ gibt den Takt vor. «I got a feeling that tonight is gonna be a good, good night», ertönt über die Lautsprecher, der Kultsong der Black Eyed Peas. Wenige Minuten fehlen nur noch bis zum grossen Finale, und es besteht durchaus die Möglichkeit, dass es ein schöner Abend werden kann. China steht im Final, die Gegner um die Medaillen heissen Kanada, Italien und Ungarn.