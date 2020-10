Round-up der Berner Teams Infos einblenden

Bei den Frauen stand am Wochenende eine Doppelrunde auf dem Programm. Das Hauptaugenmerk galt am Samstag den Wizards Bern Burgdorf, denn das Team war bis Freitag, Mitternacht, in Quarantäne und musste 19 Stunden später direkt in Kloten gegen die Jets ran. Die Wizards konnten den fehlenden Rhythmus nicht verbergen und liessen sich gleich mit 2:14 abschlachten. Am Sonntag glückte den Burgdorferinnen jedoch die Reaktion – sie bezwangen Tabellenschlusslicht Floorball Riders 4:1. Damit befinden sich die Wizards auf dem siebten Rang.

Ganz oben in der Tabelle mischt Skorpion Zollbrück mit. Die Emmentalerinnen feierten zwei Heimsiege innert 24 Stunden und festigten vorerst Rang 2. Am Samstag gelang den Skorps ein überzeugender 8:2-Sieg gegen Zug United. Tags darauf schlugen sie Mitfavorit Kloten-Dietlikon in einer umkämpften Partie 4:3. Die Matchwinnerinnen gegen die Jets hiessen Lara Kipf mit drei Vorlagen und Lucie Rezacova als Doppeltorschützin.

Weniger gut lief es bisher für Unihockey Berner Oberland. Sie siegten zwar standesgemäss am Samstag gegen Floorball Riders auswärts 8:0. Jedoch gingen sie am Sonntag zu Hause gegen Winterthur mit 3:4 als Verlierer vom Platz. Von fünf Partien konnte BEO nur eine gewinnen, und sie nehmen momentan den zweitletzten Tabellenplatz ein.

Während Nathalie Spichiger (am Ball) und die Skorps ganz oben in der Tabelle mitmischen, kleben Stephanie Krähenbühl und BEO am Tabellenende. Foto: Markus Grunder

Die Männer trugen am Wochenende eine Meisterschaftsrunde und eine Cuprunde aus. Floorball Köniz genoss wie Wiler-Ersigen im Cup ein Freilos. Das angesetzte Berner Derby zwischen den Berner Vorstädtern und den Unteremmentalern wurde in den Januar verschoben, deshalb blieb Köniz spielfrei. Wiler zog eine Partie der 15. Runde gegen Zug United vor und gewann 8:6. Nach einer komfortablen 6:2-Führung bei Spielhälfte kamen die Unteremmentaler noch etwas ins Zittern, behielten die Punkte aber in Zuchwil. Damit grüsst Wiler vor der Natipause ohne Punktverlust von der Tabellenspitze.

Der UHC Thun hingegen holte noch gar keine Punkte für den Quotient. Im fünften Spiel unterlagen sie GC nach einer ansprechenden Leistung 3:7. In der 26. Minute brachte Dominic Bolliger die Berner Oberländer gar mit 3:2 in Front, die Thuner leisteten sich anschliessend aber zu viele Strafen, welche die Zürcher zweimal ausnutzten.