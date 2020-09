Jubiläum des ISC Club Bern – Der Unverwüstliche wird 50 Der ISC Club feiert dieses Wochenende seinen 50. Geburtstag. Unsere Autorin war 13 Jahre lang mit dabei. Sie erinnert sich an viele legendäre Feiern. Anna Tschannen

Seit einem halben Jahrhundert ein beliebtes Ausgeh- und Konzertlokal in Bern: der ISC Club feiert Jubiläum. Foto: pd

Eine Frau erhält einen Stempel beim Eintritt in den Club ISC in Bern. Bild: Keystone 1 / 10

Als ich im Jahr 2000 begann, im ISC an der Berner Neubrückstrasse hinter der Bartheke zu stehen, war der 30. Geburtstag des Clubs noch nicht lange vorbei. Ich lauschte andächtig den Geschichten, die über diese Sause herumgeboten wurden. Krass sei es gewesen, rauschende Partys bis weit in den nächsten Morgen hinein und erst all die Konzerte!