Trumps Reden zum Nationalfeiertag – Der unversöhnliche Präsident In seinen Reden zum amerikanischen Unabhängigkeitstag attackierte Donald Trump seine Gegner in einer Schärfe, die selbst für seine Verhältnisse überraschend war. Alan Cassidy

Donald und Melania Trump bei den Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag auf dem Rasen des Weissen Hauses in Washington. (AP Photo/Patrick Semansky) KEYSTONE

Es war ein 4. Juli war wie keiner zuvor, zumindest in jenen Gegenden der USA, die vom Coronavirus am stärksten betroffen sind, in Florida und Texas zum Beispiel. Die Strände: gesperrt. Die Bars: geschlossen. Die Feuerwerke: verboten. Eine sehr gedämpfte Feier also, mit der die Amerikaner inmitten der Pandemie ihren Unabhängigkeitstag begingen.

Alles andere als gedämpft verlief das Wochenende dagegen dort, wo sich Donald Trump aufhielt. Zweimal richtete sich der Präsident mit einer Rede an seine Landsleute, zweimal attackierte er dabei seine Gegner in einer Schärfe, die selbst für seine Verhältnisse überraschend war.

Anti-Rassismus-Bewegung im Visier



Das Ziel von Trumps Angriffen war die Anti-Rassismus-Bewegung, die nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd das Land erfasst hat. Was mit Rufen nach einem Ende von Polizeigewalt gegen Schwarze begann, hat sich zu einer breiten Debatte über den Umgang mit dem amerikanischen Erbe von Sklaverei und Segregation entwickelt. Trump sieht darin jedoch etwas ganz anderes, wie er bei einem Auftritt am Samstagabend vor dem Weissen Haus klar machte: eine Bewegung, die es niederzuschlagen gilt. «Wir sind daran, die radikalen Linken, Marxisten, Anarchisten, Agitatoren und Plünderer zu besiegen», sagte er.



Der Präsident kritisierte die Demonstranten, die vielerorts Statuen beschädigt oder abgerissen haben. An einigen Orten waren darunter auch Standbilder von früheren US-Präsidenten, etwa von George Washington, einem der Gründerväter der Republik, der selbst Sklaven besass. Meistens handelt es sich dabei allerdings um Denkmäler zum Gedenken an die Konföderation, die im US-Bürgerkrieg für den Erhalt der Sklaverei in den Südstaaten gekämpft hatte – und die auch in konservativen Kreisen zunehmend umstritten sind.



In Trumps Darstellung wird aus der Entfernung dieser Statuen aber ein ganz grundsätzlicher Angriff auf die Seele Amerikas, und die USA befinden sich in einem Kulturkampf, in dem sich entscheide, ob die USA ein freies Land blieben – oder in den «Totalitarismus» abdrifteten. «Wir werden es nicht zulassen, dass ein wütender Mob unsere Statuen herunterreisst, unsere Geschichte auslöscht und unsere Kinder indoktriniert», sagte er. «Es gab zu jeder Zeit Leute, die über die Vergangenheit gelogen haben, um daraus Macht zu ziehen.» Dagegen werde er sich zu Wehr setzen.

Gibt es die «schweigende Mehrheit»?



Bereits am Vorabend des 4. Juli hatte er im Nationalpark Mount Rushmore in South Dakota über «linksradikale Faschisten» gesprochen, die zum Ziel hätten, eine «Welle der Gewalt in unseren Städten loszutreten».



All dies waren nicht Worte, wie sie andere Präsidenten gewöhnlicherweise an einem Nationalfeiertag von sich geben – aber es sind ja auch keine gewöhnlichen Zeiten. Trump befindet sich im Wahlkampf, und seit Beginn der Pandemie ist er in den Umfragen zunehmend hinter seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden zurückgefallen.

Schon bei früheren Gelegenheiten hat Trump erklärt, dass er im Namen einer «schweigenden Mehrheit» der Amerikaner spreche, welche die Anti-Rassismus-Proteste verurteile. Ob es diese Mehrheit tatsächlich gibt, ist fraglich, aber Trump scheint daran zu glauben.

Donald und Melania Trump betrachten in Washington den Überflug der Air Force Thunderbirds and Navy Blue Angels. (AP Photo/Patrick Semansky) KEYSTONE



Zumindest in konservativen Kreisen kamen seine Auftritte gut an. «Trump verteidigt die Geschichte», war am Samstag auf der Website von Fox News zu lesen. Im Studio hatte zuvor ein Kommentator den «grossen patriotischen Abend» gelobt, den der Präsident da im Weissen Haus veranstalte. Er meinte damit nicht nur die Rede, sondern auch die Luftparade von Militärflugzeugen, die der Präsident am Samstag in Washington bestellt hatte.

Ausgesprochen negativ fielen dagegen die Reaktionen in linksliberalen Medien aus. Die New York Times kritisierte Trumps «übertriebene, apokalyptische Sprache».

Virus erreicht Trumps inneren Zirkel



Ganz anders klang Trump, was die Pandemie betrifft, die in den USA in den vergangenen Wochen ausser Kontrolle geraten ist. 37 von 50 Bundesstaaten verzeichnen inzwischen steigende Fallzahlen, vielerorts ist die Zahl der Neuinfektionen so hoch wie noch nie seit dem Ausbruch des Virus. «Unsere Strategie kommt gut voran», sagte Trump dazu. «Wir haben gelernt, die Flammen auszulöschen. Wir haben grosse Fortschritte erzielt.»

Trump wiederholte auch seine Behauptung, wonach die USA nur deshalb so viele Infektionen verzeichneten, weil sie viel mehr Tests durchführten als andere Staaten. Er verschwieg dabei allerdings, dass auch der Anteil der positiven Testergebnisse höher ist als in fast allen europäischen Ländern.



Dabei hat das Virus inzwischen auch Trumps inneren Zirkel erreicht. Kurz vor seinem Auftritt in South Dakota wurde Kimberly Guilfoyle, die Freundin seines ältesten Sohns Donald junior, positiv auf das Virus getestet. Die beiden befinden sich nun in Quarantäne.