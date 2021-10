Hartschotter vom Därliggrat – Der unterirdische Steinbruch ist im Richtplan Der Kanton Bern schafft die Rahmenbedingungen für den unterirdischen Abbau von Hartschotter am Därliggrat. In der Mitwirkung äusserte sich einzig Wilderswil kritisch. Samuel Günter

Hinter diesen Felsen am Därliggrat verbirgt sich der begehrte Kieselkalkstein zum Abbau von Hartschotter unter Tag. Foto: Hans Peter Roth

Im Richtplan legt der Kanton Bern seine Strategie fest. Er steuert damit die räumliche Entwicklung. Die Aufnahme in dieses Papier kann für die Umsetzung grösserer Projekte entscheidend sein. So auch der geplante Abbau von Hartschotter am Därliggrat. Dieser war Teil der jüngsten Überarbeitung des Richtplans.

Hartschotter ist in der Schweiz ein rares, aber wichtiges Gut, er wird etwa zum Bau und Unterhalt von Eisenbahngleisen gebraucht. 2014 wurden Pläne publik, am Rugen einen Steinbruch einzurichten. Dieses Vorhaben scheiterte aber schon früh am Widerstand in der Region. 2019 stellte die Berner Marti-Gruppe ein neues Projekt vor, dieses sieht den unterirdischen Abbau am Därliggrat vor. Ein entsprechendes Konzessionsverfahren, bei dem sich auch weitere Interessenten gemeldet haben, läuft.