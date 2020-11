Vision zum Thuner Bahnhof (1) – Der unterirdische Busbahnhof der Forumsgruppe Das Projekt wurde bereits im Februar publik. «Wir kämpfen weiterhin für die Aufnahme in den politischen Prozess», sagt Mitinitiant Peter Dütschler. Michael Gurtner

Die Vision für einen unterirdischen Busbahnhof in Thun, auf einer Grafik festgehalten. Grafik: Daniel Barben

Die Idee wurde von dieser Zeitung im Februar publik gemacht. Sie kam an einem Forum der Versicherungsgesellschaft Mobiliar auf dem Schlossberg ins Rollen und wurde von FDP-Grossrat und Unternehmer Peter Dütschler am STI-Apéro präsentiert. Die Grundzüge des Projekts sehen wie folgt aus: Im Jahr 2035 soll ein unterirdischer Busbahnhof unter den Gleisen für Entlastung sorgen. Vor dem Bahnhof könnte so eine grosse Fussgänger- und Begegnungszone entstehen.

Der unterirdische Busbahnhof sowie ein neues Parking sollen direkt von der Hofstettenstrasse her erschlossen werden – via einen Tunnel mit Einfahrt beim Casino, der unter der Aare und der Panoramastrasse hindurchführt und schliesslich bei der Unterführung Frutigenstrasse in ebendiese mündet. Kosten würde das Ganze laut Dütschler «einige 100 Millionen Franken» – dafür liesse sich aus seiner Sicht der immer wieder diskutierte Hübelitunnel einsparen.