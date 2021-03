Pandemie und Skitourismus – Der Unort ist jetzt plötzlich ein Vorbild Die während der ersten Corona-Welle in Verruf geratene österreichische Wintersportdestination Ischgl hat die Skisaison endgültig abgesagt. Folgen ihr weitere Skigebiete? Dominik Prantl

Die Entscheidung, nicht mehr in die Wintersaison zu starten, ist alternativlos: Im November warb ein gigantisches Plakat mit Skibrillenmotiv in Ischgl noch um Touristen. Foto: Matthias Schrader (AP, Keystone)

Kein einziger Skitag in der Wintersaison 2020/21. So lautet die Bilanz in Ischgl, Skiort in Tirol, bekannt für sein Après-Ski-Geschäft und seit vergangenem März auch Synonym für Unachtsamkeit in der Pandemie. Die Verantwortlichen der örtlichen Bergbahnen teilten diese Woche mit, den Skibetrieb nicht mehr aufzunehmen. Die Voraussetzungen dafür hätten sich zuletzt weiter verschlechtert. Noch immer gibt es Reiserestriktionen, Perspektiven für eine Öffnung von Hotels und Gastronomie fehlten. Die Entscheidung, nicht mehr in die Wintersaison zu starten, sei alternativlos.