Der letzte Berner Club scheitert – Der Unihockey-Cupfinal wird zum Fest ohne Gastgeber Floorball Köniz unterliegt GC in der bisher wichtigsten Partie der Saison 3:4 und verpasst das Endspiel in der Wankdorfhalle. Adrian Horn

Jan Zaugg (rechts) und seine Mitstreiter hadern. Foto: Christian Pfander

Drei Minuten sind noch zu spielen, und endlich handelt es sich um die intensiv geführte, hochklassige Begegnung, auf die sich alle gefreut haben. Im Kräftemessen der gegenwärtig stärksten Teams des Landes liegt Köniz 3:4 hinten, gerade gerieten die Hausherren in Rückstand, nachdem sie unmittelbar davor die Chance gehabt hatten, erstmals in Führung zu gehen. Ihnen droht gegen das abgezockte GC die Zeit davonzulaufen. Keeper Patrick Eder weicht zugunsten eines weiteren Feldspielers. Köniz schliesst ab, immer wieder, aus allen Lagen. Umsonst.

Schlechter Beginn vor bescheidener Kulisse

Es bleibt beim 3:4 aus Sicht des Meisters. In der wichtigsten Partie der bisherigen Saison vermag er vor bloss 446 Zuschauern sein immenses Potenzial maximal vorübergehend abzurufen. Im ersten Drittel sind die Zürcher klar besser. Eine 3:1-Führung erspielen sie sich da; hätten sie ihre Chancen konsequenter genutzt, stünden sie zu diesem Zeitpunkt deutlicher vorn. Die Berner steigern sich, gleichen im Mitteldrittel aus, angeführt von Ausnahmekönner Jan Zaugg, der zwar für einmal nicht trifft, aber ausschliesslich kluge Dinge mit dem Ball anzufangen weiss.

Es ist nicht der Tag von Simon Jirebeck und den weiteren Könizern. Foto: Christian Pfander

Damit geht der Final am 26. Februar in der Wankdorfhalle ohne Berner Club und gewissermassen ohne Gastgeber über die Bühne. Den Gegner von GC ermitteln am Sonntag Malans und Rychenberg. Ein hiesiges Team ist im Endspiel der Frauen dabei. Skorpion Emmental Zollbrück trifft auf Kloten.

