Cup-Aus für Langenthal – Der Underdog ist chancenlos Der SC Langenthal verliert den Viertelfinal gegen die ZSC Lions klar und deutlich mit 0:8. Daniel Gerber

Das erste von acht Gegentoren: ZSC-Stürmer Baltisberger bezwingt Langenthals Goalie Henauer. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Als der SC Langenthal im Cup-Achtelfinal den EV Zug eliminierte, traten die Zentralschweizer als Tabellenführer der National League im Langenthaler Eis­stadion Schoren an. Inzwischen thronen die ZSC Lions an erster Stelle in der höchsten Spielklasse. Der zweite Leader war nun einer zu viel des Guten im an­mutigen Cup-Märchen des SCL. Begonnen hatte dieses mit einem 3:1-Triumph über den Derby-­Rivalen EHC Olten im Sechzehntel-Finale, gefolgt von einem 2:1-Erfolg kurz vor dem Ende der Verlängerung über den EVZ im Achtelfinal. Anschliessend folgte das Top-Los gegen die ZSC Lions. «Wir wissen wer kommt», hatte SCL-Stürmer Vincenzo Küng im Vorfeld gesagt. Der Respekt vor dem Gegner war gross. «Es ist ein Highlight, uns mit den Besten messen zu können.»

Wenig Raum, wenig Zeit

Gleich wie im Duell mit dem EV Zug ging erneut der Oberklassige früh in Führung. Mit dem Unterschied, dass der Treffer von Chris Baltisberger diesmal nicht den Schlusspunkt der Früchte aus den Offensivbemühungen bedeutete. Im Gegenteil: Die Zürcher liessen dem Team von Trainer Jeff Campbell nur wenig Raum, waren verschiedentlich einen Tick schneller, präziser und forscher. So beispielsweise beim 2:0: Andri Henauer parierte das Geschoss, konnte sich der Scheibe aber nicht bemächtigen. Umgehend stocherten die Lions ungestüm nach, ohne dass sie weggearbeitet werden konnten. Denis Hollenstein drückte den Puck schliesslich über die Linie zur 2:0-Führung.

Zu den entscheidenden Szenen gehörte noch im Startdrittel ein Schuss von Luca Capaul. ­Lange studierten die Unparteiischen die Video-Bilder – die Frage war, ob der Puck oben an die Innenstrebe geprallt war oder nur an die Latte. Die Schiedsrichter erkannten, dass die Scheibe drin gewesen war. Ein 3-­Tore- Vorsprung war zu viel des Guten, auch wenn sich Langenthal im mittleren Abschnitt besser ans Tempo gewöhnte und mehr Akzente in der Offensive setzen konnte als zum Start.

Auf das Schlussdrittel hin musste Torhüter Andri Henauer seinen Posten angeschlagen räumen (mit Verdacht auf Hirnerschütterung). Der in der Hierarchie dritte Torhüter, Nick Imhof, übernahm. Nach dem endgültigen Entscheid zum 0:4 zogen die Lions auf 0:8 davon.

Zürcher Woche geht weiter

Nach dem gestrigen Duell mit den ZSC Lions reist der SCL nun gleich zweimal hintereinander in den Kanton Zürich: Bereits morgen duelliert sich Langenthal im Swiss-League-Spitzenkampf mit dem EHC Kloten und am Samstag gastiert das Team bei den GCK Lions – dem letzten Gegner innerhalb der Liga, der den SCL bezwingen konnte.

Insgesamt warten in dieser Woche nicht weniger als vier Spiele auf das Team, denn am Sonntag reist Langenthal auch noch ins Wallis zum HC Sierre.