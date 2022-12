Langnauer Niederlage – Der unbelohnte grosse Abend des Stéphane Charlin Langnau verliert trotz 41 teilweise spektakulären Paraden seines Goalies gegen Davos mit 1:2. Kristian Kapp

Immer wieder Stéphane Charlin: Hier stoppt der Langnauer Goalie den Davoser Stürmer Dennis Rasmussen. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Es wäre für Stéphane Charlin so ein Abend gewesen, von dem wohl jeder Goalie träumt. Von Anfang an viele Schüsse, um ins Spiel zu kommen, den Rhythmus zu finden. Viele Paraden, um immer mehr in den «Flow» zu kommen.

Irgendwann gelingen dann verrückte Dinge wie jene in Minute 18. Fünf Paraden in fünf Sekunden notiert das offiziele Statistik-Tool da. Charlin liegt scheinbar geschlagen am Boden, jedes Mal bringt er irgendeinen Körperteil vor den Puck, der von links und rechts angerauscht kommt. Den Davoser Stürmern Andres Ambühl, Enzo Corvi und Matej Stransky bleibt bei Schuss, Nachschuss und Nach-Nachschuss nur das Staunen.

Wie sein Langnauer Teamkollege Marc Michaelis wird auch der Finne den HC Davos beim Spengler-Cup verstärken. Julian Schmutz

Er wechselt ab nächster Saison zurück zu den Tigers. Noch ist er Davoser, seine Berührung am Schlittschuh von Charlin sorgt beim vermeintlichen 1:1 von Fora für die Annullierung. Er erzielt aber auch den späten Gamewinner. Claudio Cadonau

Für seinen Bandencheck am Donnerstag in Genf wurde der Langnauer Verteidiger für mindestens ein Spiel gesperrt. Ein Verfahren ist eingeleitet.

Es ist die Szene des Spiels, sie ist stellvertretend für einen grossen Abend des Langnauer Ersatzgoalies, der am Ende 41 Schüsse pariert. Klar, er hat hin und wieder auch das Glück des Tüchtigen. Bei Davoser Stangenschüssen. Oder bei zwei (zurecht) annullierten Treffern. Aber Charlins Auftritt steht im letzten Spiel des Jahres auch für das Langnauer Team, dem man vieles, das es schon erreicht hat, so kaum zugetraut hatte.

Ausgerechnet Schmutz, ausgerechnet Eakin

Der Abend endet aber weder für Charlin, noch für die Tigers mit einem Happy End. Es ist ausgerechnet Julian Schmutz, der nächste Saison zu Langnau zurückkehren wird, der gut drei Minuten vor Schluss zum 2:1 für Davos trifft und das Spiel entscheidet. Bitter, wer in jener Szene zum tragischen Helden des Spiels avanciert: Es ist Cody Eakin, der Schmutz für einen Moment aus den Augen lässt und die Freiheit für den Direktschuss gibt – der Kanadier kann danach seinen Ärger über sich sich selbst kaum verbergen.

Eakin, das ist auch jener Langnauer, der nach dem überraschenden 4:1 am Donnerstag in Genf nach kurzer Verletzungspause zurückkehrt, das sehr frühe 1:0 gegen Davos erzielt und danach ackert, rackert und viele Zweikämpfe gewinnt.

Drei Minuten vor Schluss ist es passiert: Langnaus Goalie Stéphane Charlin ist zum 1:2 bezwungen, Cody Eakin (rechts) ärgert sich über Fehler und Gegentor. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Klar, der Davoser Sieg ist über das ganze Spiel gesehen verdient. Die Bündner sind frischer, auch weil sie am Vorabend spielfrei waren. Sie kommen zu deutlich mehr Abschlüssen, auch weil die Tigers die eine oder andere unnötige Strafe kassieren.

Zwar kommen die Langnauer zwei Minuten vor Schuss durch Harri Pesonen zu einer unverhofften Ausgleichschance, weil der HCD ein für jenen Zeitpunkt absurden fliegenden Wechselfehler begeht. Doch danach, und obwohl die Tigers den Rest des Spiels ohne Goalie spielen, bringen die Gäste den Vorsprung abgeklärt über die Zeit.

Und so bleibt Langnaus Assistenz-Captain Flavio Schmutz beim Abschiedswort ans Publikum einerseits nur die Entschuldigung, kein frühes Weihnachtsgeschenk in Form eines Sieges offeriert haben zu können. Andererseits aber auch das Versprechen, auch im neuen Jahr noch für viel Freude sorgen zu wollen.

