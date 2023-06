Shoppingmeile in Lyssach – Der unbeliebteste Parkplatz der Schweiz Immer wieder parkiert die Kundschaft der Shoppingmeile auf einem Privatparkplatz zwischen den Geschäften. Für viele endet der Einkaufstrip dadurch teuer. Pia Scheidegger

Das Schild links ist eigentlich für die Warenanlieferung gedacht, doch einige Autofahrerinnen und Autofahrer suchen hier den Conforama-Parkplatz. Rechts beim Schild «Einfahrt» befindet sich aber das Park and Ride. Fotos: Christian Pfander

Auf den 115 Parkplätzen des Park and Ride mitten in der Shoppingmeile in Lyssach stehen an diesem Nachmittag lediglich acht Autos. Immer wieder fährt jemand durch die Einfahrt, schaut verwirrt auf die Parkuhr und geht wieder. Denn am Automaten klebt ein Zettel, auf dem steht: «Richterliches Verbot».

Einzelne stellen ihr Auto trotzdem ab, eine jüngere Frau beispielsweise. Sie geht zur Parkuhr, tippt auf den Tasten herum und verschwindet in einem der Geschäfte. Etwa 10 Minuten später öffnet sich die Tür eines Containers, der sich in der Mitte des Park and Ride befindet. Ein Mann nähert sich dem Auto der jungen Frau, macht Fotos von ihrem Nummernschild und klemmt etwas unter die Scheibenwischer. Dann verschwindet er wieder im Container. Die Fenster und Türen sind zu, die Storen geschlossen. Als würde er sich dort verstecken.

Kurz darauf kehrt die Frau zurück, in den Händen hält sie ihre Einkäufe. Sie entdeckt den Zettel an ihrer Scheibe und sagt: «Ja, jetzt hat es mich erwischt.» Auf dem Zettel wird sie dazu aufgefordert, 50 Franken an den Betreiber des Parkplatzes zu zahlen. Warum hat sie nicht bezahlt? «Ich verstand die Parkuhr nicht auf Anhieb, verlor die Geduld und dachte, ich würde ja sowieso nur 10 Minuten hier parkieren. Selber schuld.»

In diesem Container wartet ein Angestellter des Park and Ride auf Kundschaft, die nicht korrekt zahlt.

Während einer halben Stunde verlässt der Mann den Container dreimal. Dreimal macht er Fotos von Autos, die im Park and Ride parkiert sind.

Schlechte Bewertungen auf Google

Auf diesem Parkplatz kassieren viele Personen eine Rechnung des Betreibers. Und die meisten Betroffenen finden das Vorgehen nicht fair. Das zeigen rund 470 negative Rezensionen auf Google. «Saupack», steht in einer Bewertung des Park and Ride zum Beispiel. Insgesamt hat der Privatparkplatz einen von fünf Sternen, und in vielen Kommentaren steht, auch das sei noch zu nett bewertet.

In den letzten Jahren wurde das Park and Ride immer wieder von verschiedenen Medien thematisiert. Vorgeworfen wird dem Betreiber des Parkplatzes sowohl in der Berichterstattung als auch in den Google-Bewertungen eine Betrugsmasche.

Die Erfahrungen der Betroffenen klingen alle ähnlich: Sie suchten an der Shoppingmeile einen Parkplatz, fanden das Park and Ride und erhielten entweder gleich vor Ort oder nach wenigen Tagen per Post eine Rechnung für 40 oder 50 Franken. Bei einigen landete nach mehreren Monaten ein Strafbefehl mit Kosten von 140 Franken für das Verfahren im Briefkasten.

Wenn die Rechnung nicht bereits unter den Scheibenwischer geklemmt wird, landet sie früher oder später im Briefkasten.

Viele führen im Internet aus, sie hätten nur wenige Minuten dort parkiert und dann den Parkplatz gewechselt oder sie hätten das Ticket eines anderen Parkings an der Shoppingmeile hinter ihre Windschutzscheibe gelegt und nicht realisiert, dass das Park and Ride privat sei. Das ist auch gar nicht so abwegig, denn wer zum Beispiel beim Lyssach Center ein Parkticket löst, kann die ausgedruckte Quittung laut Website «auf allen Parkplätzen während 4 Stunden» brauchen.

Von «allen Parkplätzen» ist das Park and Ride jedoch ausgenommen. Auf einer eigenen Website des Parkplatz-Unternehmens findet man Informationen zur Einfahrt, zu den Preisen und Zahlautomaten. Es steht dort auch, dass der Betreiber eine Nachforderung für seine Umtriebe einfordert, sollte jemand die Parkgebühren nicht korrekt bezahlen.

Innerhalb von 8 Minuten muss die Parkgebühr bezahlt, die richtige Parkplatznummer angegeben und eine genügend lange Parkdauer gewählt werden.

Parkverbot für einen Parkplatz

Begründet wird dieses Vorgehen mit dem richterlichen Verbot. In der Schweiz dürfen Parkbussen ausschliesslich von der Polizei verteilt werden. Privatpersonen können aber – vorausgesetzt ihr Grundstück ist mit einem richterlichen Verbot belegt – eine Umtriebsentschädigung verlangen oder sogar Strafanzeige stellen.

Der Hinweis und das richterliche Verbot sollen die Kundschaft davon abhalten, mit dem falschen oder keinem Ticket hier zu parkieren.

Die Parkplätze sind durch keine Barriere von den anderen Bereichen der Shoppingmeile getrennt. Lediglich Schilder deuten darauf hin, dass sich hier ein Parking mit einem anderen Namen befindet. Es ist also fraglich, ob sich Leute dieser Umstände bewusst sind, wenn sie spontan im Park and Ride parkieren.

Auf den meisten Tafeln steht nur «P+R», es wird nicht sofort klar, dass es sich dabei um einen Privatparkplatz handelt, der sich von den anderen Parkplätzen der Shoppingmeile unterscheidet. Sobald man sich jedoch auf dem Parkplatz befindet, gibt es an mehreren Stellen Hinweise auf das richterliche Verbot und auch darauf, dass die Tickets der anderen Geschäfte hier nicht gültig sind.

Inwiefern sich das Park and Ride vom Parkplatz des Conforama unterscheidet, ist gerade für nicht ortskundige Personen nur schlecht ersichtlich.

Die Frage ist: Warum gibt es mitten in der Shoppingmeile überhaupt einen privaten Parkplatz?

Angefangen hat alles mit einer Idee vor rund 10 Jahren: Ein Oberaargauer Unternehmer, dem die Parzelle zwischen dem Erotikmarkt und der Coop-Tankstelle in Lyssach gehört, wollte für einen Fünfliber 24 Stunden Parkieren anbieten. Er ist bis heute Grundeigentümer des Park and Ride und möchte nicht namentlich erwähnt werden, um seine Familie zu schützen.

Seine Idee war es, günstige Langzeitparkplätze anzubieten, um den Verkehr nach Bern mit Fahrgemeinschaften zu entlasten. Wer mit dem Auto nach Bern zur Arbeit fährt, sollte sein Fahrzeug am Autobahnanschluss Kirchberg abstellen können, um eine Mitfahrgelegenheit zu finden.

Nachdem der Parkplatz gebaut war, bot der Grundeigentümer die Plätze drei Jahre lang gratis an. «Ich wollte zuerst sehen, ob überhaupt jemand das Angebot nutzen würde», sagt er heute. Lange blieben viele der 115 Parkplätze leer, doch während der Pandemie parkierten mehr Leute im Park and Ride. Wegen der Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr waren plötzlich wieder mehr Menschen mit dem Auto unterwegs.

«Der billigste Parkplatz der Schweiz»

Für die Bewirtschaftung, die Putzarbeiten und Kontrollen ist der Grundeigentümer nicht mehr selbst zuständig. Seit Ende 2020 vermietet er den Platz an einen Bekannten. Auch der Bewirtschafter der Parkplätze möchte seinen Namen nicht in der Zeitung lesen. Für die Miete hat er eine bereits bestehende GmbH in die P&Ride GmbH Lyssach geändert.

Seitdem der Bekannte das Park and Ride bewirtschaftet, kosten die Parkplätze offiziell. Wie bereits lange vom Grundeigentümer geplant: einen Fünfliber für 24 Stunden. «Damit sind wir einer der billigen Langzeitparkplätze der Schweiz und trotzdem wollte lange kaum jemand zahlen», sagt der Grundeigentümer heute. Der Bewirtschafter stimmt ihm zu: «Am Anfang hat ein Grossteil der Kundschaft schlicht nicht bezahlt.»

Der Grundeigentümer und der Bewirtschafter sagen beide, das Park and Ride sei gut ausgeschildert. Es gebe immer wieder einzelne Personen, die ein Ticket von einem anderen Parkplatz an der Shoppingmeile unter die Scheibe legen würden, doch das seien Einzelfälle.

Das Park and Ride ist fast leer. Ob das an den schlechten Google-Bewertungen liegt?

Der Bewirtschafter des Park and Ride sagt, er habe aus diesem Grund damals angefangen, Nachforderungen für die Parkplatzgebühren zu stellen. Diese seien anfangs 40 Franken gewesen, heute verlange er 50 Franken. «Auffallend oft haben Personen parkiert und nicht bezahlt, die ihre Halterdaten beim Strassenverkehrsamt sperren liessen», sagt er. Folglich habe er ihre Adresse nicht ausfindig machen können. In diesen Fällen habe er über die Staatsanwaltschaft Anzeige erstattet.

Chancen vor Gericht sind klein

Der Bewirtschafter des Park and Ride sagt, die schlechten Bewertungen auf Google würden nur von Personen geschrieben, die sich nicht an die Regeln gehalten haben. Heute würde dies aber ein Grossteil tun, die negativen Rezensionen würden sich im Promillebereich halten.

Grundsätzlich stellt sich noch die Frage, ob es korrekt ist, Parkplatzbewirtschaftung auf einem privaten Grundstück zu betreiben. Denn durch das richterliche Verbot wird das Parkieren – also das eigentliche Geschäft – untersagt.

Angefragte Juristen geben nur zurückhaltend Auskunft über das Thema und betonen, es sei ein juristischer Graubereich. Auch das Regionalgericht Emmental-Oberaargau äussert sich nicht konkret zum Parkplatz in Lyssach, obwohl es das richterliche Verbot ausgestellt hat. Der Betreiber des Parkplatzes selbst sagt, es seien schon Personen rechtlich gegen die Strafanzeige vorgegangen, doch aufgrund von Beweisen wie Fotos hätten sie grundsätzlich keine Chancen und müssten letztlich für die Verfahrenskosten aufkommen.

Spricht man den Eigentümer der Parzelle auf die vielen empörten Reaktionen und den schlechten Ruf des Parkplatzes an, sagt er immer wieder: «Wenn die Leute zahlen würden, hätten wir all diese Probleme gar nicht.»

Gesprächsstoff – der Podcast von Berner Zeitung und «Bund» Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

Pia Scheidegger ist Redaktorin im Ressort Region. Sie hat einen Bachelor in Anglistik und Germanistik und hat an der Schweizer Journalistenschule MAZ in Luzern studiert. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.