Versuchter Überfall in Bern – Der Unbekannte wollte ihr die Tasche entreissen Am Dienstagabend hat ein Mann am Berner Bahnhofplatz versucht, einer älteren Frau eine Papiertüte zu entreissen. Es werden Zeugen gesucht.

Am Dienstagabend zwischen 18 und 18.15 Uhr wollte ein Unbekannter einer älteren Frau am Bahnhof Bern eine Tasche stehlen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, wollte die Frau beim Baldachin in einen Bus der Linie 20 einsteigen, als sich der Mann näherte und ihr eine Papiertasche zu entreissen versuchte.

Passanten wurden auf das Geschehen aufmerksam und kamen der Frau daraufhin zu Hilfe. Der Täter ergriff ohne Beute die Flucht. Er sei etwa 25 bis 30 Jahre alt gewesen, ungefähr 1,70 Meter gross, habe eine stämmige Statur und kurze dunkle Haare. Zum Tatzeitpunkt habe er eine mehrfarbige Winterjacke getragen.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 031 638 81 11 zu melden.

PD/mb

Fehler gefunden?Jetzt melden.