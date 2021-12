Steuerstreit mit Frankreich - Der UBS-Prozess gerät zur Posse

Der Strafprozess in Frankreich gegen die Grossbank UBS wegen des Vorwurfs der Geldwäsche von hinterzogenen Geldern war immer politisch aufgeladen. Mit dem Urteil des Berufungsgerichts droht er endgültig zur Posse zu werden. Denn selbst Juristinnen und Juristen verstehen den Entscheid schlicht nicht, für den die schriftliche Begründung noch nicht vorliegt.

Die UBS wurde am Montag in zweiter Instanz verurteilt wegen der unerlaubten Tätigkeit Schweizer Berater in Frankreich sowie wegen Geldwäscherei von nicht versteuerten Geldern. Da das Gericht aber keine Beweise für die Höhe der umgangenen Steuern finden konnte, wurde die Busse um den Faktor 1000 gesenkt: von zunächst 3,75 Milliarden Euro auf noch 3,75 Millionen Euro. Die Summe ist die vom französischen Strafgesetz vorgesehene Pauschalstrafe für juristische Personen. Dem Staat sprach das Gericht 800 Millionen Euro Schadenersatz zu.