Gewässerschutz Saanenland – Der Turpachbach wird gebändigt Der Turpachbach wird infolge schwerer Erosionsschäden saniert. Bis Ende November soll die Etappe 2020, die aus sieben Teilabschnitten besteht, fertiggestellt sein. Kerem S. Maurer

Damit der schon öfter über die Ufer getretene Turpachbach das nächste Hochwasser bewältigt, werden Verbauungen errichtet. Foto: Kerem S. Maurer

Baukräne, Bagger und ein Bach, der durch eine Röhre umgeleitet wird: Dass am Turpachbach zwischen Gstaad und Turbach fleissig gearbeitet wird, ist nicht zu übersehen. Der Grund dafür liegt laut Beat Brunner, Projektleiter bei der Emch+Berger AG in Spiez, welche die Arbeiten projektierend begleitet, in den Sperren, die in den späten 1970er-Jahren erstellt worden waren.

Diese seien damals als Sohlenrippen eingebaut worden, erklärt Brunner auf Anfrage und führt aus: «In den vergangenen fast fünfzig Jahren hat sich die Bachsohle des Turpachbachs um circa 2 Meter gesenkt. Dadurch wurden mehrere Sperren unterspült, bis einige von ihnen letztlich wortwörtlich in der Luft hingen und ihren Zweck nicht mehr erfüllten.»