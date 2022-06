Bilanz kantonales Turnfest – «Der Turnspirit hat überlebt» Das Berner kantonale Turnfest in Lyss und Aarberg ist zu Ende. 12'000 Turnerinnen und Turner waren im Einsatz. Die Verantwortlichen ziehen eine positive Bilanz. Rudolf Burger

OK-Präsident Hans Schori lässt sich feiern. Das Turnfest verlief so, wie er sich das erhofft hatte. Foto: Barbara Héritier

Am Sonntagnachmittag ist das Berner kantonale Turnfest in Lyss und Aarberg zu Ende gegangen. An zwei Wochenenden waren 12'000 Turnerinnen und Turner im Einsatz. Die Verantwortlichen ziehen eine durchwegs positive Bilanz.

Was war für ihn der absolute Höhepunkt des Fests? «Am Samstagabend die Feststimmung nach den Wettkämpfen. 10’000 Leute waren auf dem Festplatz, 1200 standen auf den Tischen im Festzelt. Nichts ist passiert, nichts ging kaputt. Der Turnerspirit hat nach dem unsäglichen Lockdown überlebt, das ist die grösste Genugtuung.»