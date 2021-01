Umfahrungsstrasse Kirchberg – Der Tunnel wird saniert Die Arbeiten an der Tunnelröhre gehen in die zweite Runde. Bis Ende März ist nachts eine Fahrtrichtung gesperrt.

Zwischen 20 Uhr und 5 Uhr wird bis Ende März die Fahrtrichtung zur Autobahn gesperrt. Foto: PD

Am 11. Januar gehen die Arbeiten im Tunnel auf der Umfahrungsstrasse Kirchberg wieder los. Die erste Hälfte des Tunnels wurde bereits im vergangenen Jahr saniert. Nun steht bis ungefähr Ende März die zweite Hälfte an, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) in einer Mitteilung schreibt.

Betroffen ist die Fahrtrichtung zur Autobahn. Sie ist jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr morgens gesperrt. Ausgenommen ist die Nacht von Sonntag auf Montag. Der Verkehr wird während der Sperrung über Kirchberg umgeleitet. Für die Einrichtung der Baustelle wird die Umfahrung in der Nacht vom 11. auf den 12. Januar in beide Richtungen gesperrt.

Bei den Arbeiten an der Autobahn A1 dauert die Winterpause noch etwas länger, heisst es in der Mitteilung weiter. Sie beginnen ausserhalb der Fahrbahn voraussichtlich im März, im Fahrbahnbereich voraussichtlich nach Ostern.

rsc