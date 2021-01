Präsident von Walliswil-Bipp – Der treue Weggefährte übernimmt Markus Plüss leitet neu den Gemeinderat von Walliswil bei Niederbipp. Den eingeschlagenen Kurs seiner Vorgängerin will er weiterführen. Beatrice Beyeler

Sich für sein Dorf zu engagieren, ist für Markus Plüss Ehrensache. Die schönen Seiten des Lebens sollen aber nicht zu kurz kommen. Foto: Raphael Moser

Das Gespräch mit Markus Plüss kommt ganz spontan zustande. «Als Rentner hat man ja Zeit», sagt er und lacht. Er lehnt sich in seinem Stuhl im Gemeindesaal von Walliswil-Bipp zurück. Seine bevorstehende Pensionierung war der Grund, dass vor zwei Jahren die Amtsdauer in der Kleinstgemeinde angepasst wurde.

Die langjährige Gemeindepräsidentin, Christine Stampfli, wollte damals aufhören. Der vorgesehene Nachfolgekandidat: Vizepräsident Markus Plüss. «Wegen meines Jobs konnte ich das Amt damals noch nicht übernehmen», sagt er. Bei der Armee arbeitete er jeweils abends. Stampfli hängte zwei Jahre an, und so war der 66-Jährige in den Startlöchern für die Nachfolge.