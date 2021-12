Vater und Sohn fahren an die WM – Der Traum von Hawaii wird wahr Beat Schertenleib und Sohn Raphael belegten beim Ironman Thun 2021 je den dritten Rang ihrer Kategorie und qualifizierten sich für die WM in Hawaii. Simone Sommer

Unterwegs nach Hawaii: Raphael (links) und sein Vater Beat Schertenleib trainieren mit ihren Rennvelos auf der Seestrasse in Thun für die Ironman-WM 2022. Foto: Patric Spahni

Sport ist seit je ein zentraler Bestandteil des Familienlebens der Schertenleibs. So trat Beat Schertenleib, 58 Jahre alt und wohnhaft in Heimberg, mit seinem Sohn schon an Wettkämpfen an, als dieser noch ein Kind war. «Mein Vater ist für mich eine grosse Inspiration – nicht bloss im Sport, sondern auch, was die Werte Familie, Ehe und die Lebensgestaltung angeht», sagt der Sohn über seinen Vater. Auch für diesen sind Sport und Familie ebenfalls nicht trennbar – so wird die Freizeit genutzt, um gemeinsam an Grenzen zu gehen und über sich selbst hinauszuwachsen. Das schweisst zusammen.