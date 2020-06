Flüchtling in Grindelwald – Der Traum von der Selbstständigkeit Mudesir Mohamed aus Eritrea hat die Prüfung als Bäcker/Konditor bestanden. Vorerst will er in seinem Lehrbetrieb

in Grindelwald weiterarbeiten. Doch er hat einen Traum. Monika Hartig

Mudesir Mohamed vor seinem Lehrbetrieb, der Grindelwalder Bäckerei/Konditorei Wüthrich. Foto: Monika Hartig

«Die praktische Prüfung am 26. Mai ist tipptopp gelaufen, mir ist alles gelungen», sagt Mudesir Mohamed (19) aus Grindelwald. Der im Sudan aufgewachsene Eritreer kam im August 2016 als Flüchtling in die Schweiz und fand eine Lehrstelle als Bäcker/Konditor in der Bäckerei Kurt Wüthrich, Grindelwald. Mohamed lernte die Sprache und arbeitete zwei Jahre lang auf das Eidgenössische Berufsattest EBA hin.