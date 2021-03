Handbiker Fabian Recher – Der Traum von den Paralympics Der Spiezer Fabian Recher hat ein spannendes Jahr vor sich. Die Weltmeisterschaft in Portugal und die Paralympics in Tokio sind grosse Ziele für den 21-jährigen Handbiker. Adrian Lüpold

Handbiker Fabian Recher träumt von einer Teilnahme bei den Paralympics. Foto: PD

Einfach von Spritztouren zu schreiben, wäre etwas frech und würde der unglaublichen Dynamik, mit welcher Fabian Recher sein Handbike fortbewegt, nicht gerecht werden. Trotzdem nutzte der 21-jährige Spiezer die speziellen Umstände im letzten Jahr dafür aus, die eine oder andere Trainingseinheit auch mal eine Spur lockerer anzugehen und während der Fahrt die malerischen Landschaften zu geniessen. «Ich habe im letzten Jahr meine Umgebung auf dem Bike besser erkundet, das hat auch viel Spass gemacht», sagt Recher schmunzelnd.

Auf internationale Wettkämpfe und etliche Krafteinheiten im Fitnessstudio musste der Oberländer 2020 wegen der Pandemie verzichten. Trotzdem arbeitete er konsequent an seiner Form weiter, versuchte das Stehvermögen zu steigern und an Kraft und Ausdauer zu gewinnen. Immerhin konnte der Spiezer im letzten Jahr auch einige nationale Rennen bestreiten, in denen er seine Fähigkeiten eindrücklich unter Beweis stellte. Recher holte sich bei der Schweizer Meisterschaft Gold auf der Strasse und Silber im Einzelzeitfahren. Zudem gewann er die «Gurnigel-Classic».