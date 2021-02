Baustart in Langnau – Der Traum vom Generationenhaus wird wahr Der Kindergarten an der Mooseggstrasse ist abgerissen, die Baumaschinen sind bereit für Neues. Im Sommer oder Herbst 2022 sollte das Haus bezugsbereit sein. Susanne Graf

Im zweistöckigen Generationenhaus entstehen insgesamt 20 Wohnungen. Visualisierung: PD/Ponnie Images

Sie brauchten Ausdauer, die Initianten des Projekts Generationenhaus in Langnau. Aber jetzt haben die Bauarbeiten an der Mooseggstrasse begonnen. Der ehemalige Kindergarten ist in den letzten Wochen bereits verschwunden.

Es war im Juni 2017, als der Grosse Gemeinderat beschloss, die Parzelle der gemeinnützigen Wohngenossenschaft Langnau im Emmental im Baurecht abzutreten. Anfang 2020 wurde das Bauvorhaben publiziert. Dass trotzdem noch ein Jahr verstrich, bis das Projekt nun realisiert wird, hat in erster Linie mit Finanzierungsfragen zu tun, wie Paul Christ sagt. Er ist Präsident der Genossenschaft.