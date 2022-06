Freies Leben in Hongkong – Der Traum ist aus Zum 25. Jahrestag der Rückgabe an China sind grosse Feierlichkeiten in Hongkong geplant. Dabei schauen viele in der Stadt voll Bitterkeit auf dieses Datum. Ein Rückblick. Lea Sahay aus Peking

Hongkong sollte bis 2047 weitestgehend autonom bleiben – doch Peking hält sich nicht an seine Versprechen: Sicherheitskräfte halten im November 2019 einen Demonstranten fest. Zum Jahrestag der Rückgabe wird Hongkong mit Flaggen von China und Hongkong geschmückt … Dabei schauen viele Hongkonger voll Bitterkeit auf dieses Datum, mit dem der besondere Status ihrer Stadt langsam zu Ende ging.

Eigentlich will Tong nicht über den Jahrestag reden. Die Geschichte könne man eh nicht zurückdrehen, sagt der Mittdreissiger, wichtiger sei das Hier und Jetzt. Und davon erzählt der Aktivist nun. Von seinen Freunden in Hongkong, die in den vergangenen drei Jahren weggesperrt wurden. Von den vielen jungen Menschen, die immer noch auf ihre Verhandlungen warten, nicht ausreisen können, kaum noch vor die Tür gehen. Die nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Tong muss immerzu an sie denken.