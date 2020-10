Regeln angepasst Bund stuft nur noch vier Länder als Risikogebiete ein

Nur noch wer aus Belgien, Tschechien, Andorra und Armenien in die Schweiz einreist, muss zehn Tage in Quarantäne. In Frankreich gelten gewisse Regionen sowie das Überseegebiet Französisch-Polynesien als Risikozonen.