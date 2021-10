Tourismus-Event in Interlaken – «Der touristische Nabel der Welt» Am Sonntag beginnt der viertägige Switzerland Travel Mart von Schweiz Tourismus und seinen Partnern. Die Touristiker wollen den Weg aus der Pandemie finden. Alex Karlen

Startbereit und voller Vorfreude: TOI-Direktor Daniel Sulzer (rechts) und TOI-Medienchef Christoph Leibundgut. Foto: Bruno Petroni

Am Sonntag ist Fortsetzung vom Dienstag. Zumindest aus touristischer Sicht. Denn: Nach den positiven Zahlen zur Sommersaison, die Schweiz Tourismus am Dienstag verkündete, eröffnet dieselbe Marketingorganisation übermorgen in Interlaken nun den viertägigen Switzerland Travel Mart. Es ist in der Schweiz die mit Abstand grösste Verkaufsmesse für Ferien und Reisen. 300 Schweizer Anbieter und 340 internationale Einkäufer wollen den Weg aus der Pandemie finden.

Die Verkaufsmesse fand letztmals 2019 in Luzern statt. Und jetzt kehrt der Switzerland Travel Mart also zurück an seinen Geburtsort Interlaken, wo er vor genau 40 Jahren, vom 18. bis 21. Oktober 1981, mit immerhin schon 250 Schweizer Anbietern und 200 ausländischen Teilnehmern seine Premiere feierte. Doch was bedeutet diese Rückkehr für die einheimische Gastgeberin, die Tourismus-Organisation Interlaken (TOI)?